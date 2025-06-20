«Не могу позволить себе ошибку»: Филипп Киркоров сделал заявление о третьем ребенке

Певец Филипп Киркоров поделился мыслями о возможном пополнении в семье в эфире программы «Однажды…» на НТВ, отвечая на вопрос ведущих. Народный артист России выразил желание стать отцом в третий раз, но отметил, что это возможно только при встрече с подходящей второй половиной.
«Мне бы своих двоих подростков поднять на ноги. Сейчас самый сложный возраст у них, 13 и 14 лет. Если встречу человека, может быть, появится и третий», — откровенно признался Киркоров.
Говоря о личной жизни, певец отметил, что сейчас переживает «публичное одиночество», обусловленное особенностями его профессии. «Не могу позволить себе ошибку», — подчеркнул он.
Филипп Киркоров ранее рассказывал о конфликте с Аллой Пугачевой во время их брака. Он утверждал, что она часто выбирала его репертуар. Однажды они поссорились на студии во время записи хита «Зайка моя». Их брак продлился десять лет, и они развелись в 2005 году.