«Не могу позволить себе ошибку»: Филипп Киркоров сделал заявление о третьем ребенке

Филипп Киркоров ранее рассказывал о конфликте с Аллой Пугачевой во время их брака. Он утверждал, что она часто выбирала его репертуар. Однажды они поссорились на студии во время записи хита «Зайка моя». Их брак продлился десять лет, и они развелись в 2005 году.