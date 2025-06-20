Пленарная сессия ПМЭФ с Владимиром Путиным длилась рекордные четыре часа

Как писал сайт KP.RU, в нынешнем году выступление российского президента на пленарном заседании ПМЭФ-2025 продлилось 55 минут, что также стало одним из самых длинных докладов на данном мероприятии. За это время Владимир Путин успел затронуть ряд важных тем, касающихся международной и внутренней повестки. После этого слово было передано иностранным гостям международного форума.