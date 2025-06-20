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Пленарная сессия ПМЭФ с Владимиром Путиным длилась рекордные четыре часа

В 2024 году заседание ПМЭФ с Путиным продолжалось 3 часа 43 минуты.

Источник: Комсомольская правда

Пленарная сессия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента России Владимира Путина стала рекордной в этом году и продлилась ровно четыре часа.

При этом в прошлом году пленарное заседание с участием российского лидера продолжалось 3 часа 43 минуты. Это в свою очередь побило хронометраж 2023 года, когда мероприятие длилось только 2 часа и 56 минут.

Как писал сайт KP.RU, в нынешнем году выступление российского президента на пленарном заседании ПМЭФ-2025 продлилось 55 минут, что также стало одним из самых длинных докладов на данном мероприятии. За это время Владимир Путин успел затронуть ряд важных тем, касающихся международной и внутренней повестки. После этого слово было передано иностранным гостям международного форума.

Прямую онлайн-трансляцию можно смотреть на сайте KP.RU по ссылке.

Сайт KP.RU публикует полную стенограмму речи Владимира Путина на ПМЭФ-2025 20 июня 2025 года.