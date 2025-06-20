Военный эксперт рассказал, возьмут ли ВС РФ Сумы и какой может быть буферная зона

Поэтому президент не исключил, что мы возьмём Сумы. До Сум остаётся где-то 18 километров. Сейчас идут бои. Там лесная местность, холмистая, очень неприятная. И это не только Сумская область, по большому счёту такое может произойти и в других регионах, где враг будет бить, — я имею в виду Днепропетровскую, к примеру, область. Или Харьковская область, там тоже сейчас освобождают населённые пункты, наши подошли к Купянску. Надо смотреть, какова будет готовность киевского режима к переговорам.