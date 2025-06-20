«Это сыграло неоценимую роль». Как танковый бой под Сенно помог почти на неделю задержать врага

С 6 по 10 июля жестокие и кровопролитные бои шли на реке Черногостница Бешенковичского района, в Сенно, его окрестностях и в целом на Лепельском направлении. В боях за Сенно наши отбивали до 15 атак в день! Город поочередно переходил из рук в руки, и в какой-то момент был освобожден — один из немногих в Беларуси. Для участия в Лепельском контрударе даже направили 23-ю смешанную авиадивизию: преимущество в воздухе оставалось за немцами. И уже 10 июля был дан приказ оставить позиции — немцы прорвались к Витебску. Оставшаяся часть танкового корпуса стала отходить на восток.