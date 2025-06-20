«Это сыграло неоценимую роль». Как танковый бой под Сенно помог почти на неделю задержать врага

Гитлеровская Германия, вероломно напав на Советский Союз, в первые дни войны имела стратегическое преимущество. Потому ее войска быстро продвигались на восток. Но уже 6 июля 1941 года Красная армия подставила фашистам подножку: началась операция, которую историки назвали Лепельским контрударом. Важной ее частью стало танковое сражение под Сенно, затормозившее продвижение противника на Москву.
Как провалился блицкриг.
Советское командование планировало откинуть противника в сторону Лепеля на 140−150 км. Нашим противостояла группа армий «Центр», общая численность которой перед нападением на СССР равнялась более 1,186 млн человек! На момент Лепельского контрудара у фашистов в наличии было две мощные танковые группы под командованием опытных Хайнца Гудериана и Германа Гота. Центральному направлению — на Москву — придавалось особое значение.
— Противопоставить немецкой танковой армаде было решено танковую армаду Красной армии — 5-й и 7-й механизированные корпуса 20-й армии, которыми командовали два генерал-майора — Илья Алексеенко и Василий Виноградов. Им был дан приказ организовать оборону на линии Бешенковичи — Сенно — Орша — Шклов. Перед наступлением 7-й мехкорпус получил дополнительно в свое распоряжение 44 тяжелых танка КВ и 29 танков Т-34. Всего же готовых к наступлению танков в данном мехкорпусе на начало боя имелось около 480 боевых единиц. В итоге с обеих сторон в сражениях участвовало около 2000 танков и самоходных артиллерийских установок. Сверху их прикрывала авиация, — рассказывает директор Сенненского историко-краеведческого музея Ива Шубко.
С 6 по 10 июля жестокие и кровопролитные бои шли на реке Черногостница Бешенковичского района, в Сенно, его окрестностях и в целом на Лепельском направлении. В боях за Сенно наши отбивали до 15 атак в день! Город поочередно переходил из рук в руки, и в какой-то момент был освобожден — один из немногих в Беларуси. Для участия в Лепельском контрударе даже направили 23-ю смешанную авиадивизию: преимущество в воздухе оставалось за немцами. И уже 10 июля был дан приказ оставить позиции — немцы прорвались к Витебску. Оставшаяся часть танкового корпуса стала отходить на восток.
— В энциклопедиях и учебниках о Лепельском контрударе был буквально абзац, а про танковый бой в этой операции вообще не писали, — отмечает Ива Анатольевна. — Немало материалов по Лепельскому контрудару собрал старший научный сотрудник музея Владимир Гордюк. Хотя эта операция и танковый бой под Сенно не принесли желаемого успеха, но то, что наши смогли почти на неделю задержать врага, сыграло безусловно неоценимую роль.
У Красной армии появилась возможность сплотить силы, перегруппироваться. Блицкриг врага провалился: фашистская Германия не взяла за неделю Москву, на что сильно рассчитывала. Танковый бой под Сенно, как и Смоленское сражение, приблизил начало конца фашистской Германии.
Но не все участники танкового боя смогли уйти на восток. Под Лиозно попал в плен сын Сталина — Яков Джугашвили, офицер 14-го гаубичного артполка танковой дивизии 7-го мехкорпуса. Его артиллерийская батарея участвовала в танковом сражении под Сенно, на реке Черногостница.
— Всего под Сенно после сражения осталось более 300 раненных солдат и офицеров, в основном танкисты, пехотинцы. Часть из них стали узниками городской тюрьмы, которую немцы организовали в подвале здания бывшего казенного винного склада, где после 1917 года размещались курсы, потом — школа, — рассказывает директор Сенненского музея.
«Земля дышала».
Одной из самых трагических страниц оккупации Сенно стало уничтожение узников еврейского гетто.
— Оно было создано в предместье Галынка в августе-сентябре 1941 года, — говорит директор историко-краеведческого музея. — Название предместья — от слова «голый», то есть бедный. И состояло оно из 20 деревянных одноэтажных домов, куда заселили всех евреев города — более тысячи. Селили по 40 человек в один дом.
До 1929 года в Сенно действовали две православные церкви, католический костел и шесть еврейских молитвенных домов, синагог и школ. Такое соотношение было не случайным: по переписи 1939 года в Сенно 25% населения были евреи — порядка 1060 человек. В гетто отправили почти всех.
Кормили там ужасно, а вот работать заставляли тяжело: закапывать воронки от мин на улицах города, расчищать дороги от завалов. Для человека, который питается нормально, это было бы по силам, но не для того, кто перебивается с воды на хлеб, а то и вовсе на баланду.
В гетто оккупанты создали еврейский совет, старостой назначили Самуила Свойского. До войны он был учителем, директором школы № 1, в подвале которой немцы сделали тюрьму. Староста был обязан передавать и гарантировать выполнение приказов оккупационных властей, обеспечивать порядок в гетто, организовывать сбор рабочих колонн. А еще проводить сбор материальных ценностей — тех, которые у узников еще не успели отобрать.
С лета до октября гетто было открытого типа. На его территорию могли заходить и другие жители города, а евреи — выходить в город. Там они встречались с земляками, обменивали оставшиеся у них вещи на продукты. С октября 1941-го гетто закрыли: никого не впускали и не выпускали.
Место для уничтожения узников каратели выбрали рядом со старым еврейским кладбищем, неподалеку от деревни Козловка. В один из дней проживающих в гетто выстроили в колонны и сказали, что поведут на работу в Оршу, но направили в другую сторону. Люди почувствовали, что их ведут на расстрел, началась паника.
— Точная дата уничтожения узников гетто неизвестна. По воспоминаниям очевидцев, это случилось 30−31 декабря 1941 года. Среди идущих на казнь были мужчины и женщины, дети и старики. Для их расстрела из Витебска была отправлена так называемая айнзацгруппа. Этот военизированный эскадрон смерти нацистской Германии прославился массовыми убийствами мирного населения на оккупированных территориях СССР и играл ведущую роль в «окончательном решении еврейского вопроса», — рассказывает Ива Шубко.
Декабрь 1941 года выдался малоснежным и очень морозным. Земля сильно промерзла, и фашисты, чтобы выкопать похоронную яму, использовали взрывчатку.
— По воспоминаниям местных жителей, когда на расстрел тащили детей от смешанных браков, они кричали: «Я не еврей, у меня мама русская!», «Мой папа русский!» — но это не помогло. Людей заставляли раздеться, спуститься в яму и лечь на землю в ряд, потом начинали их расстреливать… Детей и стариков закапывали живыми. Уничтожив первую группу, заставляли укладываться приговоренных в ряд сверху — на еще не остывшие трупы, — рассказывает директор Сенненского историко-краеведческого музея.
Местные видели и расстрел, и то, как земля будто дышала и из нее сочилась людская кровь. И их сердца наполнялись ненавистью к палачам и скорбью о тех, кого погубили.
В тот трагический для города день, согласно официальным данным, было уничтожено 965 узников Сенненского гетто, 722 имени установлено.
«Партизаны, партизаны, белорусские сыны!».
11 июля Сенненский район был оккупирован и включен в тыловой район группы армий «Центр». Здесь захватчики установили жесткий режим.
— В городе ввели пропускной режим. В Сенно и других населенных пунктах стал действовать комендантский час. Все жители подлежали обязательной регистрации. Также была введена трудовая повинность. Работать приходилось по 13−14 часов: на валке леса, заготовке дров, расчистке дорог и улиц, в хлебопекарне.
Почти три года Сенненский район находился под оккупацией. За это время погибли сотни мирных граждан, а многие, взяв оружие, ушли в лес. В этих местах развернулось сильное партизанское движение. Уже летом-осенью 1941-го на оккупированной территории района начали создаваться небольшие партизанские формирования. В их числе — группы Василия Леонова, Петра Кириллова, Александра Клячина: 113 отрядов в составе 13 бригад. Немало новых фактов о деятельности народных мстителей на Сенненщине собрал научный сотрудник музея Алексей Кисляков.
Действовала там и бригада «Дяди Кости» — Константина Заслонова, который погиб и был захоронен в деревне Куповать Сенненского района (позже перезахоронен в Орше).
Некоторые партизанские формирования, например отряд Василия Леонова, вообще не покидали район. Народные мстители за его пределы выходили только на операции по разгрому немецких гарнизонов и диверсии на железной дороге. Так как в Сенно она не проходила, город был не так сильно укреплен, как соседний Богушевск, который до 60-х годов ХХ века был районным центром. На железнодорожной станции Богушевска немцы возвели серьезные оборонительные сооружения. Вдоль «железки» через каждые 150 м располагались огневые точки.
— Потому в 1944 году в ходе операции «Багратион» взять Богушевск Красной армии было непросто. Пришлось приложить немало усилий и стратегических уловок, чтобы освободить город, — рассказывает директор музея Ива Шубко, уточняя, что убегающие на запад немцы забирали с собой все награбленное. Только когда Сенненский район был освобожден советскими войсками, со станции Богушевска, в частности, фрицы не успели угнать состав с продуктами, древесиной, скотиной…
За годы войны численность населения Сенненского района сократилась почти вдвое. Фашисты сожгли 3477 домов, расстреляли 2505 человек, вывезли в Германию 922 человека. Уничтожили в огне 276 деревень, одну из них — Морозовку — вместе с жителями.
— Память о ней увековечена в мемориальном комплексе «Хатынь», — говорит Ива Шубко, завершая свой рассказ о полных героизма и трагедии годах Великой Отечественной войны, прокатившихся по Сенненской земле и унесшей миллионы жизней ни в чем не повинных людей нашей страны. — Мы бережно храним память о каждом из погибших. Это гарантия того, что фашизм никогда не повторится.
Ул. Т. Светличного.
Тимофей Светличный — командир расчета реактивной установки «Катюша» 3-го гвардейского минометного полка (3-й гвардейский кавалерийский корпус, 3-й Белорусский фронт), гвардии сержант. Родился 1 мая 1917 года в селе Светличное Харьковской области. Сражался на Курской дуге. Особо отличился в боях за освобождение Беларуси. В ночь на 26 июня 1944 года батарея, в которой служил Светличный, уничтожила свыше 500 немецких солдат, 13 автомашин с военным грузом и четыре артиллерийских орудия. От прямого попадания немецкого снаряда боевая машина запылала, и Светличный сгорел вместе с установкой. Весь расчет «Катюши» был представлен к званию Героя Советского Союза. Одна из улиц Сенно носит имя Тимофея Светличного.
Ул. К. Заслонова.
Константин Заслонов — командир партизанского отряда и бригады, с октября 1942-го командующий всеми партизанскими силами Оршанской зоны. Родился в Тверской губернии. В октябре 1941-го создал в депо Орши подпольную группу, которая подорвала 93 немецких паровоза, осуществила свыше 100 крушений эшелонов. В 1942-м Заслонов организовал партизанский отряд, который провел ряд успешных боевых рейдов в районе Витебска, Орши и Смоленска, уничтожив большое количество вражеских солдат и техники. 14 ноября Константин Заслонов был убит в деревне Куповать Сенненского района, где и захоронен местными жителями, позднее перезахоронен в Орше. Указом Президиума Верховного Совета СССР ему присвоено звание Героя Советского Союза. В Сенно именем Константина Заслонова названа улица.
Ул. А. Горовца.
Александр Горовец — заместитель командира 1-й эскадрильи 88-го гвардейского истребительного авиационного полка гвардии старший лейтенант. Родился в деревне Мошканы Сенненского района. Герой Советского Союза Александр Горовец — единственный советский летчик, сбивший в одном бою 9 самолетов противника. На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1942 года. К июлю 1943-го произвел 74 боевых вылета. Во второй день Курской битвы, когда эскадрилья возвращалась после выполнения задания, ее неожиданно атаковали «мессершмитты». Горовец сбил 8 самолетов противника, а когда был израсходован боезапас, нанес удар винтом по хвостовому оперению девятого бомбардировщика. При возвращении на аэродром поврежденный самолет Горовца был подбит. Спастись летчику не удалось. Именем героя названа улица в райцентре.
Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.
Тамара МАРКИНА,
фото Александра ХИТРОВА. -0-