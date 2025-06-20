Вулкан Килауэа на Гавайях снова начал извергаться

Вулкан Килауэа на Гавайях вновь пробудился, выбросы лавы достигают 300 метров в высоту, сообщила Геологическая служба США.
«Эпизод 26 продолжающегося извержения начался примерно в 1:40 ночи по местному времени 20 июня 2025 г. с извержения фонтанов и потоков лавы из северного жерла. Фонтаны лавы в настоящее время достигают высоты более 1000 футов (300 метров)», — говорится в публикации.
Стоит отметь, что Килауэа — щитовой вулкан на острове Гавайи, известный своими извержениями. Он входит в национальный парк «Хавайи-Волкейнос». Учёные Гавайской вулканической обсерватории следят за его активностью с 1912 года.
Ранее стало известно, что в Индонезии 17 июня началось извержение вулкана Левотоби Лаки Лаки. Уровень опасности на архипелаге повышен до максимального. По данным Associated Press, столб оранжевого пепла виден за десятки километров. Вулкан выбросил около 50 потоков лавы за два часа, что значительно превышает обычные 8−10 извержений в сутки.