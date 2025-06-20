Вулкан Килауэа на Гавайях снова начал извергаться

«Эпизод 26 продолжающегося извержения начался примерно в 1:40 ночи по местному времени 20 июня 2025 г. с извержения фонтанов и потоков лавы из северного жерла. Фонтаны лавы в настоящее время достигают высоты более 1000 футов (300 метров)», — говорится в публикации.