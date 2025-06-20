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РПЛ представила календарь на новый сезон

Российская премьер-лига (РПЛ) представила календарь матчей сезона-2025/26.

Российская премьер-лига (РПЛ) представила календарь матчей сезона-2025/26.

Первый тур, согласно проекту, пройдет 18−21 июля. Чемпион России «Краснодар» в гостях сыграет против «Пари НН». Клуб из Нижнего Новгорода сохранил место в РПЛ благодаря не прошедшим лицензирование «Химкам».

Петербургский «Зенит» дома примет «Ростов», московский «Спартак» на своем поле встретится с «Динамо» (Махачакала). Московское «Динамо» с новым тренером Валерием Карпиным сыграет против «Балтики» (Калининград).

Вернувшееся из Первой лиги в РПЛ «Торпедо» примет ЦСКА. «Локомотив» ждет встреча с «Сочи», «Ахмат» сыграет с «Рубином». В дерби сойдутся «Акрон» и «Крылья Советов», представляющие Самарскую область.

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