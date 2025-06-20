РПЛ представила календарь на новый сезон

Российская премьер-лига (РПЛ) представила календарь матчей сезона-2025/26.
Первый тур, согласно проекту, пройдет 18−21 июля. Чемпион России «Краснодар» в гостях сыграет против «Пари НН». Клуб из Нижнего Новгорода сохранил место в РПЛ благодаря не прошедшим лицензирование «Химкам».
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