Глава Чешского союза пожарного спорта: хотим обновить сотрудничество со спортсменами Беларуси и России

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чехии царит невероятная русофобия и белорусофобия, но не все граждане согласны с такой политикой руководства страны. Об этом рассказал председатель Чешского союза пожарного спорта Антонин Минарски, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Представители Чехии посещают нашу страну в рамках участия в международных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту. Несмотря на ограничения и большое давление, чешские спортсмены нашли возможность приехать в Минск и принять участие в совместных соревнованиях.
«К сожалению, правительство Чехии отказалось от сотрудничества с Беларусью и Россией. И мы основали независимый Чешский союз пожарного спорта. Мы хотим обновить сотрудничество со спортсменами из Беларуси и России», — сказал Антонин Минарски.
По его словам, в Чехии, как и во всем Евросоюзе царит невероятная русофобия и белорусофобия. «Это непонятно и грустно. Это позор. Спортсменам угрожают. Мы привезли одного спортсмена, который является добровольцем, а не профессиональным пожарным. У него сложная работа, дневные и ночные смены. На тренировки не было много времени. И на него было огромное давление. Ему угрожали исключением из всех соревнований в Чехии и так далее», — рассказал председатель Чешского союза пожарного спорта.
Говоря про организацию соревнований в Минске, Антонин Минарски отметил, что все выполнено на очень высоком уровне. «Мы здесь, чтобы показать, что не все в Чешской Республике такие дураки, которые мешают политику со спортом», — добавил он. -0-