Глава Чешского союза пожарного спорта: хотим обновить сотрудничество со спортсменами Беларуси и России

По его словам, в Чехии, как и во всем Евросоюзе царит невероятная русофобия и белорусофобия. «Это непонятно и грустно. Это позор. Спортсменам угрожают. Мы привезли одного спортсмена, который является добровольцем, а не профессиональным пожарным. У него сложная работа, дневные и ночные смены. На тренировки не было много времени. И на него было огромное давление. Ему угрожали исключением из всех соревнований в Чехии и так далее», — рассказал председатель Чешского союза пожарного спорта.