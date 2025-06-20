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Лорак неожиданно прокомментировала получение российского гражданства

Официально ставшая россиянкой украинская исполнительница Каролина Куек, известная под псевдонимом Ани Лорак, прокомментировала свое решение.

Официально ставшая россиянкой украинская исполнительница Каролина Куек, известная под псевдонимом Ани Лорак, прокомментировала свое решение. О получении российского гражданства артистка высказалась в беседе с журналисткой Аленой Жигаловой в YouTube-шоу «Алёна, Блин! Говорит».

Лорак поблагодарила за поддержку всех зрителей и поклонников, которые ходят на ее концерты.

Также певица назвала Россию страной, в которой она живет и работает много лет, отметив, что всегда верна своему слушателю.

Ранее источник, близкий к артистке, заявил, что Ани Лорак получила гражданство Российской Федерации, паспорт ей выдали 9 июня 2025 года.

Напомним, Лорак уроженка Черновицкой области, она удостоилась звания народной артистки Украины в 2008 году. После событий 2014 года исполнительница перестала давать концерты на родине и постоянно проживала в России.