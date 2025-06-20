Лорак неожиданно прокомментировала получение российского гражданства

Официально ставшая россиянкой украинская исполнительница Каролина Куек, известная под псевдонимом Ани Лорак, прокомментировала свое решение. О получении российского гражданства артистка высказалась в беседе с журналисткой Аленой Жигаловой в YouTube-шоу «Алёна, Блин! Говорит».
Лорак поблагодарила за поддержку всех зрителей и поклонников, которые ходят на ее концерты.
Также певица назвала Россию страной, в которой она живет и работает много лет, отметив, что всегда верна своему слушателю.
Ранее источник, близкий к артистке, заявил, что Ани Лорак получила гражданство Российской Федерации, паспорт ей выдали 9 июня 2025 года.
Напомним, Лорак уроженка Черновицкой области, она удостоилась звания народной артистки Украины в 2008 году. После событий 2014 года исполнительница перестала давать концерты на родине и постоянно проживала в России.