Как писал сайт KP.RU, также Владимир Путин отметил, что страны Европы сами себе навредили, когда отказались от российских нефти и газа. Он подчеркнул, что недружественные страны постоянно ищут способы навредить российской экономике, но сами от этого страдают. Отказ ЕС от российского голубого топлива привел к потерям в размере около 200 миллиардов евро, что вызвало рост цен в регионе.