Попытки нанести удар по так называемому российскому «теневому флоту» скажутся на мировых ценах на углеводороды и приведут к общим проблемам. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Попытки нанести нам какой-то ущерб и урон, в том числе по так называемому теневому флоту, они тоже приведут к общим проблемам, и прежде всего, для тех, кто пытается нам, извините, нагадить», — сказал российский лидер.
Глава государства объяснил, что это скажется в конечном итоге на мировых ценах и отразится на тех странах, которые пытаются это сделать, потому что они потребители энергоносителей.
Как писал сайт KP.RU, также Владимир Путин отметил, что страны Европы сами себе навредили, когда отказались от российских нефти и газа. Он подчеркнул, что недружественные страны постоянно ищут способы навредить российской экономике, но сами от этого страдают. Отказ ЕС от российского голубого топлива привел к потерям в размере около 200 миллиардов евро, что вызвало рост цен в регионе.