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Пьяная потасовка на Суворовском закончилась задержанием

Массовая драка в Ростове закончилась задержаниями.

Источник: Комсомольская правда

Массовая драка с участием двух компаний произошла в Ростове-на-Дону на улице Суворовской. По данным регионального ГУ МВД, инцидент случился на почве алкогольного опьянения.

Конфликт вспыхнул спонтанно, а после вход пошли кулаки. Очевидцы вызвали на место происшествия правоохранителей.

В результате потасовки несколько участников получили легкие травмы. Полицейским удалось оперативно задержать трех предполагаемых зачинщиков.

Сейчас задержанным грозит наказание по статье о мелком хулиганстве — до 15 суток административного ареста. Ведется проверка по факту драки.

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