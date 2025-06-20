«Зафиксировано извержение»: на Гавайях проснулся Вулкан Килауэа

Согласно сообщению, двадцать шестой эпизод продолжающегося извержения стартовал приблизительно в 01:40 по местному времени 20 июня 2025 года. Началом послужило извержение лавовых фонтанов и потоков из северного отверстия. В настоящий момент высота этих лавовых фонтанов превышает 300 метров (более 1000 футов).