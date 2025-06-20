«Зафиксировано извержение»: на Гавайях проснулся Вулкан Килауэа

На Гавайских островах зафиксировано новое (26-е по счёту) извержение вулкана Килауэа. По данным Геологической службы США (USGS), лавовые фонтаны бьют на высоту более 300 метров.
Килауэа — активный щитовой вулкан на острове Гавайи, один из самых активных действующих вулканов на Земле. Значительная территория вулкана является частью национального парка «Гавайские вулканы». Начиная с 1912 года, научные сотрудники Гавайской вулканологической обсерватории проводят мониторинг его деятельности.
Согласно сообщению, двадцать шестой эпизод продолжающегося извержения стартовал приблизительно в 01:40 по местному времени 20 июня 2025 года. Началом послужило извержение лавовых фонтанов и потоков из северного отверстия. В настоящий момент высота этих лавовых фонтанов превышает 300 метров (более 1000 футов).