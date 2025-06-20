Путин: во время приватизации в России допустили много ошибок

«О том, что в ходе приватизации, конечно, много было допущено несправедливости — за один рубль приватизировали то, что стоит, может быть, миллионы, — все это понятно. И с точки зрения социальной справедливости это далеко были не лучшие решения. Но еще худшим решением будет сейчас начать все назад забирать», — заявил Путин.