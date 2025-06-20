Путин: во время приватизации в России допустили много ошибок

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, признал, что приватизация в России сопровождалась множеством несправедливостей, но подчеркнул, что обратный процесс изъятия имущества был бы еще худшим решением.
«О том, что в ходе приватизации, конечно, много было допущено несправедливости — за один рубль приватизировали то, что стоит, может быть, миллионы, — все это понятно. И с точки зрения социальной справедливости это далеко были не лучшие решения. Но еще худшим решением будет сейчас начать все назад забирать», — заявил Путин.
Глава государства предложил выработать нормативную базу, устанавливающую сроки давности для подобных вопросов, чтобы окончательно закрыть эту тему. Он добавил, что нужно выработать нормативную базу по срокам давности всех событий подобного рода и «закрыть эту тему раз и навсегда на всю оставшуюся жизнь».
Ранее сообщалось, что ПМЭФ стала рекордной в этом году. Она длилась четыре часа и прошла с участием президента России Владимира Путина.