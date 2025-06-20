Собянин: Беспилотный трамвай в Москве начнет курсировать с пассажирами в этом году

«А что касается городского транспорта, мы точно двигаемся по этому направлению (беспилотный транспорт — прим. Агентства “Москва”). И в этом году беспилотный трамвай уже поедет с пассажирами. То есть это уже конечная фаза, конечная стадия развития беспилотного транспорта, трамвая. В этом году мы запустили уже, обкатываем беспилотные поезда метро, пока без пассажиров. На будущий год планируем запустить с пассажирами. У нас много видов транспорта, которые могут быть беспилотными, в том числе и наши великолепные электрические трамвайчики», — сказал Сергей Собянин.