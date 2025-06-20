«Брат, почему ты лысый»: армянский банк разослал клиентам странное сообщение

В мобильном приложении армянского «Ардшинбанка» в четверг, 19 июня, произошел сбой, в результате которого клиенты со смартфонами на операционной системе Android получили сообщение «Брат, почему ты лысый?».
В пресс-службе банка подтвердили сбой в сервисе, но отметили отсутствие проблем с безопасностью мобильного приложения. По информации представителей организации, в ходе тестирования клиентам по ошибке отправили пробное рабочее сообщение, передает портал Sputnik.
10 июня в работе системы быстрых платежей произошел крупный сбой. Резкий рост числа жалоб пользователей начался около 14:00 по московскому времени. За первый час было зафиксировано около 90 жалоб из разных регионов страны.
17 апреля российские пользователи пожаловались на проблемы с работой онлайн-сервисов Сбера — первый пик перебоев пришелся на 08:30 по московскому времени, но спустя 30 минут все проблемы были устранены. Всего за это время было зафиксировано около 600 жалоб. Затем в 13:30 количество жалоб на сбои в работе сервисов Сбера вновь начало расти.