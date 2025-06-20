«Брат, почему ты лысый»: армянский банк разослал клиентам странное сообщение

17 апреля российские пользователи пожаловались на проблемы с работой онлайн-сервисов Сбера — первый пик перебоев пришелся на 08:30 по московскому времени, но спустя 30 минут все проблемы были устранены. Всего за это время было зафиксировано около 600 жалоб. Затем в 13:30 количество жалоб на сбои в работе сервисов Сбера вновь начало расти.