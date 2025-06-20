Никулин: Украина может разместить «грязную бомбу» в ракете «Точка-У»

«На создание грязной бомбы у них есть возможности. У Украины есть атомные станции с достаточным запасом радиоактивных материалов — это Чернобыльская станция и еще три на Западной Украине, в том числе в Ровно. Также у них есть ракеты, которыми они регулярно обстреливают территорию Российской Федерации. Однако, скорее всего, им потребуется внешняя поддержка, так как Украина долгое время не занималась соответствующей наукой, и многие ученые либо разъехались по миру, либо уже не работают по специальности», — отметил он.