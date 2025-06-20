Украина имеет доступ к необходимым ресурсам для создания грязной бомбы, включая ядерные отходы и ракеты. Об этом aif.ru сообщил бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин.
«На создание грязной бомбы у них есть возможности. У Украины есть атомные станции с достаточным запасом радиоактивных материалов — это Чернобыльская станция и еще три на Западной Украине, в том числе в Ровно. Также у них есть ракеты, которыми они регулярно обстреливают территорию Российской Федерации. Однако, скорее всего, им потребуется внешняя поддержка, так как Украина долгое время не занималась соответствующей наукой, и многие ученые либо разъехались по миру, либо уже не работают по специальности», — отметил он.
Эксперт также отметил, что «грязная бомба» представляет собой взрывное устройство с использованием радиоактивных отходов ядерного производства. При взрыве на значительной высоте она способна загрязнить обширную территорию.
«Такую бомбу можно разместить в обычной ракете. Например, у украинцев есть ракета типа “Точка-У” или аналогичной», — объяснил Никулин.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский способен пойти на любой шаг, включая использование «грязной бомбы» с целью обвинения России.
Комментируя возможные провокации с применением «грязной бомбы», президент России Владимир Путин отметил, что если бы Украина использовала «грязную бомбу» против России, это стало бы колоссальной ошибкой Киева.