Поклониться героям. Делегация Объединенного штаба ОДКБ принимает участие в памятных мероприятиях к 22 июня

«Все постсоветское пространство в этом году отмечает 80 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Беларусь находится в авангарде защиты интересов всех народов бывшего Советского Союза. Она первой во время войны защищала нашу общую Родину. И сегодня она находится на передовом крае противостояния западной идеологии. Именно она не допускает распространения новой неонацистской идеологии, русофобии, в том числе в отношении белорусского народа. Находясь здесь, мы чувствуем ту боль и горе многострадального белорусского народа. Это гордый народ, и для меня большая честь находиться здесь. Если мы не сохраним память о той страшной трагедии, то она может повториться вновь. Поэтому нужно защитить нашу общую Победу и противостоять западной идеологии», — отметил руководитель делегации Объединенного штаба ОДКБ генерал-майор Арсен Рахманов.