Поклониться героям. Делегация Объединенного штаба ОДКБ принимает участие в памятных мероприятиях к 22 июня

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа в Беларусь прибыла делегация Объединенного штаба ОДКБ для участия в памятных мероприятиях. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
Сегодня участники делегации побывали в мемориальном комплексе «Хатынь», где ознакомились с трагическими страницами истории Беларуси. В ходе визита директору комплекса Дмитрию Вильтовскому было вручено энциклопедическое издание о Великой Отечественной войне, подписанное Генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым, одним из соавторов издания.
«Все постсоветское пространство в этом году отмечает 80 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Беларусь находится в авангарде защиты интересов всех народов бывшего Советского Союза. Она первой во время войны защищала нашу общую Родину. И сегодня она находится на передовом крае противостояния западной идеологии. Именно она не допускает распространения новой неонацистской идеологии, русофобии, в том числе в отношении белорусского народа. Находясь здесь, мы чувствуем ту боль и горе многострадального белорусского народа. Это гордый народ, и для меня большая честь находиться здесь. Если мы не сохраним память о той страшной трагедии, то она может повториться вновь. Поэтому нужно защитить нашу общую Победу и противостоять западной идеологии», — отметил руководитель делегации Объединенного штаба ОДКБ генерал-майор Арсен Рахманов.
Участники почтили память жертв немецко-фашистских захватчиков и возложили цветы к скульптуре «Непокоренный человек».-0-