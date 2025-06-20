Синоптики сказали белорусам про жару до +31 градуса 23 июня в понедельник

Согласно прогнозу синоптиков, Беларусь 23 июня будет находиться в области повышенного давления и только по ночью по восточной части за погоду будет отвечать неустойчивая прохладная воздушная масса. Ожидается переменная облачность и без осадков. Однако кратковременные дожди возможны в ночное время местами по востоку. Утром и ночью в отдельных районах возможен слабый туман.