Синоптики сказали белорусам про жару до +31 градуса 23 июня, в понедельник, информирует портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, Беларусь 23 июня будет находиться в области повышенного давления и только по ночью по восточной части за погоду будет отвечать неустойчивая прохладная воздушная масса. Ожидается переменная облачность и без осадков. Однако кратковременные дожди возможны в ночное время местами по востоку. Утром и ночью в отдельных районах возможен слабый туман.
Ветер окажется неустойчивый, в дневное время по западу порывистый. В ночные часы температура воздуха будет от +4 до +10 градусов. Днем ожидается от +18 до +25 градусов, а по юго-западной части воздух прогреется от +26 до +31 градуса.
Тем временем Минтруда сказало, когда белорусов могут привлечь к работе в выходной день.
Кстати, механизм выкупа арендного жилья установлен в Беларуси: «10% стоимости квартиры или дома оплатить сразу, 15-летняя рассрочка, 20 квадратов на человека по оценочной стоимости, остальное по рыночной».
А еще белорусы отдохнут четыре дня подряд в июле 2025 года.