В Молдове становится еще холоднее: Синоптики предупредили еще об одном ветренном и прохладном дне — когда снова придет жара

Самое время рассказать о погодке на субботу, 21 июня. Значит, рассказываем.
Ночью синоптики нам предвещают до 15 градусов выше ноля, утром столбик термометра полнимется еще на три градуса.
Днем воздух прогреется до +23 градусов, день будет облачным и без осадков. Будет ветрено.
Вечером ожидается до 19 градусов тепла.
Скорость ветра в течения дня составит максимум 13−14 метров в секунду, а относительная влажность — 70%.
Но уже в воскресенье и в понедельник вернется жара — снова под +30 градусов.
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