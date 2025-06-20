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В Молдове становится еще холоднее: Синоптики предупредили еще об одном ветренном и прохладном дне — когда снова придет жара

Прогноз погоды от синоптиков на субботу, 21 июня 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Самое время рассказать о погодке на субботу, 21 июня. Значит, рассказываем.

Ночью синоптики нам предвещают до 15 градусов выше ноля, утром столбик термометра полнимется еще на три градуса.

Днем воздух прогреется до +23 градусов, день будет облачным и без осадков. Будет ветрено.

Вечером ожидается до 19 градусов тепла.

Скорость ветра в течения дня составит максимум 13−14 метров в секунду, а относительная влажность — 70%.

Но уже в воскресенье и в понедельник вернется жара — снова под +30 градусов.

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