На Украине предложили решить языковой вопрос «без лишнего шума»

Кандидат на пост уполномоченного по защите госязыка Украины Александр Завальский предложил решить языковой вопрос в стране «без лишнего шума и пиара».
«Прежде всего хочу сказать, что я за добротное восставноление статуса украинского языка, которое вместе с тем не отменяет принципиальную государственную политику по украинизации», — написал он в соцсети.
Александр Завальский предложил подойти к решению вопроса «научно, методологически и практически, без лишнего шума и пиара». Он также заявил, что эксперты из социологической компании разработали план, который предоставит основу для работы по украинизации.
Ранее политолог Владимир Скачко выразил мнение, что чиновники Украины почти не владеют украинским языком.