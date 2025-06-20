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На Украине предложили решить языковой вопрос «без лишнего шума»

На Украине предложили подойти к решению языкового вопроса «научно, методологически и практически».

Источник: Аргументы и факты

Кандидат на пост уполномоченного по защите госязыка Украины Александр Завальский предложил решить языковой вопрос в стране «без лишнего шума и пиара».

«Прежде всего хочу сказать, что я за добротное восставноление статуса украинского языка, которое вместе с тем не отменяет принципиальную государственную политику по украинизации», — написал он в соцсети.

Александр Завальский предложил подойти к решению вопроса «научно, методологически и практически, без лишнего шума и пиара». Он также заявил, что эксперты из социологической компании разработали план, который предоставит основу для работы по украинизации.

Ранее политолог Владимир Скачко выразил мнение, что чиновники Украины почти не владеют украинским языком.