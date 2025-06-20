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Уфимского 22-летнего парня ГАИ привлекла к ответственности за опасный поступок в день рождения

22-летний уфимец ответит перед законом за перевозку друг вне салона машины.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе привлекли к ответственности 22-летнего водителя Renault Logan, который перевозил человека вне салона автомобиля. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Молодой человек в свой день рождения решил необычным способом прокатить знакомого — прицепив его вне кузова. В связи с этим его привлекли к административной ответственности по статье о нарушении правил перевозки пассажиров.

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