Уфимского 22-летнего парня ГАИ привлекла к ответственности за опасный поступок в день рождения

В Уфе привлекли к ответственности 22-летнего водителя Renault Logan, который перевозил человека вне салона автомобиля. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Молодой человек в свой день рождения решил необычным способом прокатить знакомого — прицепив его вне кузова. В связи с этим его привлекли к административной ответственности по статье о нарушении правил перевозки пассажиров.
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