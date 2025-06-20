Госстандарт с начала года выявил более 150 партий фасованной продукции с недовложениями

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За истекший период года Госстандарт выявил более 150 партий фасованной продукции, имеющих недовложения в упаковку. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.
Каждый покупатель хочет быть уверенным в том, что информация о количестве фасованного товара, указанная на его маркировке, достоверна, и его не обманывают.
Деятельность Госстандарта и его областных инспекций направлена на обеспечение соответствия фасованных товаров установленным требованиям и включает комплекс мер по выявлению нарушений, привлечению виновных к ответственности и профилактике подобных правонарушений.
Основой для проведения контрольно-надзорных мероприятий служат технические регламенты ЕАЭС, в частности, «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), а также акты законодательства, включая Закон Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений». Нормативные документы устанавливают требования к точности фасовки, определяя допустимые отклонения по массе и объему для различных видов товаров. Например, для продукции весом до одного килограмма допускается отклонение в пределах 1,5−9%, тогда как для товаров массой от одного до 10 кг этот показатель не должен превышать 1,5%. При этом среднее содержимое партии в любом случае должно быть не менее номинального количества, указанного на упаковке. Особое внимание уделяется надзору за соблюдением массы нетто товара.
За истекший период 2025 года инспекциями Госстандарта выявлено более 150 партий фасованной продукции, имеющих недовложения в упаковку (в отдельных случаях — до 35%) продукции. Среди них крупы, кондитерские и макаронные изделия, рыбные консервы, крахмал, специи, сушеная рыба, орехи, мармелад, биологически активные добавки к пище, снеки.
По ряду партий фасованной продукции установлено несоответствие маркировки: неопределенное указание количества фасованной продукции, отсутствие информации о массе нетто основного продукта, неверный выбор единиц величин, нарушения по высоте шрифта.
Несоответствующая продукция была запрещена к реализации, виновные юридические и должностные лица привлечены к административной ответственности.
Причинами возникновения указанных нарушений могли быть: недостаточный контроль, ошибки персонала при ручной фасовке (в торговой сети), неправильная настройка либо выбор оборудования, процессы усушки или испарения при нарушении условий хранения или транспортировки. -0-