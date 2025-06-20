Госстандарт с начала года выявил более 150 партий фасованной продукции с недовложениями

Основой для проведения контрольно-надзорных мероприятий служат технические регламенты ЕАЭС, в частности, «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011), а также акты законодательства, включая Закон Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений». Нормативные документы устанавливают требования к точности фасовки, определяя допустимые отклонения по массе и объему для различных видов товаров. Например, для продукции весом до одного килограмма допускается отклонение в пределах 1,5−9%, тогда как для товаров массой от одного до 10 кг этот показатель не должен превышать 1,5%. При этом среднее содержимое партии в любом случае должно быть не менее номинального количества, указанного на упаковке. Особое внимание уделяется надзору за соблюдением массы нетто товара.