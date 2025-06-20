Стало известно, чем занимался Путин после пленарной сессии ПМЭФ

В ходе выступления Владимир Путин подчеркнул, что Россия активно развивает торговлю и ищет новые рынки для своей продукции. Он отметил, что попытки ограничить российскую торговлю, включая меры против так называемого теневого флота, обернутся проблемами для тех, кто их вводит. По словам президента, такие действия приведут к росту мировых цен, что негативно скажется на странах-потребителях, которые инициируют ограничения. Россия же, как заверил Путин, всегда найдет новые рынки сбыта.