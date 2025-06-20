Стало известно, чем занимался Путин после пленарной сессии ПМЭФ

Президент России Владимир Путин дал интервью телеканалу Sky News Arabia после завершения пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Никаких подробностей о содержании интервью на данный момент нет.
Стоит отметить, что пленарное заседание ПМЭФ в этом году установило рекорд по длительности. Оно продолжалось ровно четыре часа. Для сравнения, в 2024 году сессия с участием главы государства длилась 3 часа 43 минуты, а в 2023 году — всего 2 часа 56 минут.
В ходе выступления Владимир Путин подчеркнул, что Россия активно развивает торговлю и ищет новые рынки для своей продукции. Он отметил, что попытки ограничить российскую торговлю, включая меры против так называемого теневого флота, обернутся проблемами для тех, кто их вводит. По словам президента, такие действия приведут к росту мировых цен, что негативно скажется на странах-потребителях, которые инициируют ограничения. Россия же, как заверил Путин, всегда найдет новые рынки сбыта.
Прямую онлайн-трансляцию можно смотреть на сайте KP.RU по ссылке.
Сайт KP.RU публикует полную стенограмму речи Владимира Путина на ПМЭФ-2025 20 июня 2025 года.