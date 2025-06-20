Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарская область подписала соглашения на 43 млрд рублей в третий день ПМЭФ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев 20 июня провел ряд важных встреч и переговоров на ПМЭФ.

Источник: Комсомольская правда

Завершился третий день Петербургского международного экономического форума. 20 июня делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым провела ряд важных встреч и переговоров, подписала инвестиционные соглашения на общую сумму 43 миллиарда рублей.

В ОЭЗ «Тольятти» в 2026 году начнут строить первый в России завод ксантановой камеди, инвестиции в проект составят 40 миллиардов рублей. На заводе создадут 300 новых рабочих мест, а его появление обеспечит независимость промышленности России от поставок из-за рубежа. А в рамках соглашения с АО «Росагролизинг» в Самарской области будут развивать потенциал сельскохозяйственной отрасли.

— Это соглашение в очередной раз доказывает, что наши сельхозпредприятия получат самые лучшие доступные технологии, финансовую и нефинансовую поддержку, — отметил губернатор Вячеслав Федорищев.

Самарская область будет сотрудничать с Курской в рамках комплексного соглашения: документ также был подписан 20 июня главами регионов Вячеславом Федорищевым и Александром Хинштейном. Также был заключено соглашение с Аналитическим центром при правительстве РФ.

Также Самарская область налаживает контакты с другими странами. В частности, Вячеслав Федорищев обсудил взаимодействие с министром международного экономического сотрудничества Республики Сербия Ненадом Поповичем.

Стенд Самарской области вызывает большой интерес у участников ПМЭФ. 20 июня его посетил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, полпред президента в ПФО Игорь Комаров, министр экономического развития ОАЭ Абдулла бин Тук Аль Марри. Первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров оценил развитие промышленного потенциала Самарской области.

Вячеслав Федорищев принял участие в пленарном заседании форума, где участвовал президент Владимир Путин.

Всего по итогам работы на ПМЭФ Самарская область планирует заключить около 20 соглашений на 260 миллиардов рублей инвестиций.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше