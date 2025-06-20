Самарская область подписала соглашения на 43 млрд рублей в третий день ПМЭФ

Завершился третий день Петербургского международного экономического форума. 20 июня делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым провела ряд важных встреч и переговоров, подписала инвестиционные соглашения на общую сумму 43 миллиарда рублей.
В ОЭЗ «Тольятти» в 2026 году начнут строить первый в России завод ксантановой камеди, инвестиции в проект составят 40 миллиардов рублей. На заводе создадут 300 новых рабочих мест, а его появление обеспечит независимость промышленности России от поставок из-за рубежа. А в рамках соглашения с АО «Росагролизинг» в Самарской области будут развивать потенциал сельскохозяйственной отрасли.
— Это соглашение в очередной раз доказывает, что наши сельхозпредприятия получат самые лучшие доступные технологии, финансовую и нефинансовую поддержку, — отметил губернатор Вячеслав Федорищев.
Самарская область будет сотрудничать с Курской в рамках комплексного соглашения: документ также был подписан 20 июня главами регионов Вячеславом Федорищевым и Александром Хинштейном. Также был заключено соглашение с Аналитическим центром при правительстве РФ.
Также Самарская область налаживает контакты с другими странами. В частности, Вячеслав Федорищев обсудил взаимодействие с министром международного экономического сотрудничества Республики Сербия Ненадом Поповичем.
Стенд Самарской области вызывает большой интерес у участников ПМЭФ. 20 июня его посетил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, полпред президента в ПФО Игорь Комаров, министр экономического развития ОАЭ Абдулла бин Тук Аль Марри. Первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров оценил развитие промышленного потенциала Самарской области.
Вячеслав Федорищев принял участие в пленарном заседании форума, где участвовал президент Владимир Путин.
Всего по итогам работы на ПМЭФ Самарская область планирует заключить около 20 соглашений на 260 миллиардов рублей инвестиций.