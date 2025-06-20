Самарская область подписала соглашения на 43 млрд рублей в третий день ПМЭФ

В ОЭЗ «Тольятти» в 2026 году начнут строить первый в России завод ксантановой камеди, инвестиции в проект составят 40 миллиардов рублей. На заводе создадут 300 новых рабочих мест, а его появление обеспечит независимость промышленности России от поставок из-за рубежа. А в рамках соглашения с АО «Росагролизинг» в Самарской области будут развивать потенциал сельскохозяйственной отрасли.