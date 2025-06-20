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Мединский: Около трех тысяч тел бойцов ВСУ готовы к отправке на Украину

Москва подготовила для передачи Киеву порядка трех тысяч тел военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 20 июня, сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

Москва подготовила для передачи Киеву порядка трех тысяч тел военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 20 июня, сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

По словам представителя главы государства, российские военнослужащие готовы передать останки для их дальнейшего опознания и захоронения.

— Они у нас есть в рефрижераторах, наши военные передадут их, чтобы была возможность… захоронить их по-христиански, — передает слова Мединского Telegram-канал RT.

2 июня помощник российского президента сообщил, что по итогам встречи с украинской стороной сообщил, что Москва передаст Киеву шесть тысяч замороженных тел бойцов ВСУ в одностороннем порядке.

11 июня Украина получила от России 1212 тел погибших солдат. Среди возвращенных были военные, которые погибли во время боевых действий на территории Луганской и ⁠Донецкой Народных Республик, а также в Курской, ⁠Харьковской, ⁠Запорожской и ⁠Херсонской областях. Кроме того, 13 июня Киев также получил тела 1,2 тысячи военнослужащих ВСУ.

Россия на следующий день передала Украине останки еще 1,2 тысячи погибших солдат, которые в дальнейшем планировалось передать профильным специалистам для проведения экспертиз и опознания. 16 июня российская сторона вновь направила Украине 1245 погибших солдат.

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