11 июня Украина получила от России 1212 тел погибших солдат. Среди возвращенных были военные, которые погибли во время боевых действий на территории Луганской и ⁠Донецкой Народных Республик, а также в Курской, ⁠Харьковской, ⁠Запорожской и ⁠Херсонской областях. Кроме того, 13 июня Киев также получил тела 1,2 тысячи военнослужащих ВСУ.