Росмолодежь не поддержала повышение возраста молодежи до 40 лет

По словам руководителя ведомства, в России проживает значительное количество граждан в возрасте от 18 до 35 лет — именно на эту категорию рассчитаны основные меры поддержки в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Программа направлена на охват 37 миллионов россиян этого возраста. Гуров отметил, что к 35 годам человек уже определяет жизненные приоритеты, создает семью и выбирает профессиональный путь. Он добавил, что основная задача молодежной политики — помочь молодым людям сориентироваться в этих вопросах. Продление статуса молодежи до 40 лет, по мнению главы Росмолодежи, было бы некорректным.