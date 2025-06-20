Прокуратура отклонила заявление Прилучного против Муцениеце о клевете

Прокуратура отклонила иск актера Павла Прилучного против его бывшей жены Агаты Муцениеце. Об этом сообщила адвокат актрисы Наталья Мелешкина в интервью Starhit.
Юрист отметила, что Прилучный пытался заставить экс-супругу замолчать, но его попытка оказалась безуспешной.
«Чтобы не мешать маскировать Прилучному свои поступки перед общественностью, на нас написали заявления в правоохранительные органы. Две прокуратуры уже вынесли обоснованный и логичный отказ», — подчеркнула Мелешкина.
Напомним, Прилучный захотел привлечь Муцениеце к уголовной ответственности в этом году якобы за распространение ложных сведений. Также известно, что экс-звездная пара в период брака обращались к экстрасенсу.
Ранее стало известно, что Павел Прилучный теряет миллионы из-за скандального развода с Агатой Муцениеце. По словам друзей актрисы, бренды отказываются от рекламных контрактов с Прилучным из-за его скандальной репутации.