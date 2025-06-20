Путин: Товарооборот России и Китая достиг новой планки в 245 млрд долларов

Ранее в ходе ПМЭФ Путин отметил, что Россия и Китай способствуют формированию нового миропорядка. Он обратил внимание, что этот процесс происходит естественно, подобно восходу солнца, и страны лишь помогают сделать его более сбалансированным. В ходе переговоров с китайским коллегой президент подчеркнул, что новый миропорядок не создается с нуля, а оформляет уже идущие глобальные изменения.