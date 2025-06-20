Путин: Товарооборот России и Китая достиг новой планки в 245 млрд долларов

Россия и Китай продолжают укреплять экономические связи, достигнув нового уровня товарооборота в 245 миллиардов долларов, что на 7% больше прошлогодних показателей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном.
«Мы много раз об этом сказали уже, и хочу еще раз это подтвердить, подчеркнуть, что российско-китайские отношения, без всяких сомнений, являются очень мощным фактором стабильности в мире», — уточнил российский лидер.
Ранее в ходе ПМЭФ Путин отметил, что Россия и Китай способствуют формированию нового миропорядка. Он обратил внимание, что этот процесс происходит естественно, подобно восходу солнца, и страны лишь помогают сделать его более сбалансированным. В ходе переговоров с китайским коллегой президент подчеркнул, что новый миропорядок не создается с нуля, а оформляет уже идущие глобальные изменения.
Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян добавил, что обе страны намерены углублять сотрудничество в разных сферах, чтобы укрепить партнерство.
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Сайт KP.RU публикует полную стенограмму речи Владимира Путина на ПМЭФ-2025 20 июня 2025 года.