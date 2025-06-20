Столичная ГАИ проводит акцию «СТОП-ПАРКОВКА»

Так, в Октябрьском и Ленинском районах столицы инспекторы ГАИ провели профилактические рейды по выявлению нарушителей, осуществляющих неправомерную стоянку своих транспортных средств на таких местах. С целью оперативного реагирования на факты нарушений ПДД применяются средства принудительной отбуксировки (эвакуации) с помещением транспорта на охраняемую стоянку.