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Столичная ГАИ проводит акцию «СТОП-ПАРКОВКА»

С 18 по 20 июня на территории столицы проходит профилактическая акция «СТОП-ПАРКОВКА», в рамках которой сотрудники столичной Госавтоинспекции осуществляют контроль за правомерностью стоянки транспортных средств на местах, предназначенных для инвалидов.

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная ГАИ проводит акцию «СТОП-ПАРКОВКА». Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 18 по 20 июня на территории столицы проходит профилактическая акция «СТОП-ПАРКОВКА», в рамках которой сотрудники столичной Госавтоинспекции осуществляют контроль за правомерностью стоянки транспортных средств на местах, предназначенных для инвалидов.

Так, в Октябрьском и Ленинском районах столицы инспекторы ГАИ провели профилактические рейды по выявлению нарушителей, осуществляющих неправомерную стоянку своих транспортных средств на таких местах. С целью оперативного реагирования на факты нарушений ПДД применяются средства принудительной отбуксировки (эвакуации) с помещением транспорта на охраняемую стоянку.

Согласно действующему законодательству, за неправомерную стоянку на местах, предназначенных для инвалидов, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 2 базовых величин.

Госавтоинспекция напоминает: если вы стали свидетелем нарушения правил дорожного движения, вы в любое время суток можете прислать нам информацию в чат-бот @MinskPolice_bot или позвонить по номеру 102. Милиция незамедлительно отреагирует на поступившую информацию. -0-