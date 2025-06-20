20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная ГАИ проводит акцию «СТОП-ПАРКОВКА». Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
С 18 по 20 июня на территории столицы проходит профилактическая акция «СТОП-ПАРКОВКА», в рамках которой сотрудники столичной Госавтоинспекции осуществляют контроль за правомерностью стоянки транспортных средств на местах, предназначенных для инвалидов.
Так, в Октябрьском и Ленинском районах столицы инспекторы ГАИ провели профилактические рейды по выявлению нарушителей, осуществляющих неправомерную стоянку своих транспортных средств на таких местах. С целью оперативного реагирования на факты нарушений ПДД применяются средства принудительной отбуксировки (эвакуации) с помещением транспорта на охраняемую стоянку.
Согласно действующему законодательству, за неправомерную стоянку на местах, предназначенных для инвалидов, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 2 базовых величин.
Госавтоинспекция напоминает: если вы стали свидетелем нарушения правил дорожного движения, вы в любое время суток можете прислать нам информацию в чат-бот @MinskPolice_bot или позвонить по номеру 102. Милиция незамедлительно отреагирует на поступившую информацию. -0-