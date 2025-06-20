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Путин после заседания ПМЭФ встретился с зампремьера КНР Дин Сюэсяном

Путин выразил готовность посетить Китай для участия в саммите ШОС и торжествах, посвященных окончанию Второй мировой войны.

Источник: Комсомольская правда

По завершении пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин провел краткую встречу с заместителем премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсяном.

В ходе беседы глава государства выразил готовность посетить Китай для участия в саммите ШОС и торжествах, посвященных окончанию Второй мировой войны. «С удовольствием приеду в Китай с визитом», — подчеркнул Путин.

Дин Сюэсян занимает высокую позицию в китайском государственном и партийном руководстве, сопоставимую в российской системе с должностью первого вице-премьера.

Накануне российский лидер заявил, что Россия и Китай укрепляют партнерство и содействуют становлению нового миропорядка.

Ранее сообщалось, что ПМЭФ в этом году побил все рекорды по продолжительности. Он длился четыре часа и проходил под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина.

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