Путин после заседания ПМЭФ встретился с зампремьера КНР Дин Сюэсяном

По завершении пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин провел краткую встречу с заместителем премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсяном.
В ходе беседы глава государства выразил готовность посетить Китай для участия в саммите ШОС и торжествах, посвященных окончанию Второй мировой войны. «С удовольствием приеду в Китай с визитом», — подчеркнул Путин.
Дин Сюэсян занимает высокую позицию в китайском государственном и партийном руководстве, сопоставимую в российской системе с должностью первого вице-премьера.
Накануне российский лидер заявил, что Россия и Китай укрепляют партнерство и содействуют становлению нового миропорядка.
Ранее сообщалось, что ПМЭФ в этом году побил все рекорды по продолжительности. Он длился четыре часа и проходил под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина.