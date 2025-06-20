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Лесопарк в Троицком округе Москвы освободили от заброшенной аварийной постройки

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Аварийное здание в районе Вороново Троицкого административного округа Москвы было снесено в рамках программы по уменьшению числа ветхих объектов в столице. Об этом сообщила пресс-служба госинспекции по недвижимости Москвы.

Источник: Freepik

Речь идет про одноэтажное кирпичное строение площадью 272 кв. м, обнаруженное в лесном массиве. «Сооружение находилось в полуразрушенном состоянии: кровля и двери отсутствовали, кирпичная кладка на фасаде частично выпала, внутреннее помещение было захламлено осыпавшимися строительными элементами и мусором, при этом строение не числилось на государственном кадастровом учете, документация на него отсутствовала», — рассказал начальник инспекции Иван Бобров, которого цитирует пресс-служба. По его словам, в связи с отсутствием правовых оснований к размещению, крайне ветхим состоянием и риском обрушения объект подлежал демонтажу. В настоящее время аварийная постройка полностью демонтирована, а зеленая зона расчищена от строительного мусора и приведена в порядок.

Бобров напомнил, что горожане также могут принять участие в выявлении подобных ветхих построек, присоединившись к сообществу добровольцев «Неравнодушный москвич». В частности, проект позволяет участникам пройти обучение у специалистов инспекции, чтобы научиться определять признаки незаконных, бесхозяйных и ветхих объектов недвижимости и сообщать о них в контрольное ведомство. Получив обращение, инспекторы его проверят и дадут обратную связь о наличии или отсутствии нарушения.