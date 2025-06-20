Лесопарк в Троицком округе Москвы освободили от заброшенной аварийной постройки

Речь идет про одноэтажное кирпичное строение площадью 272 кв. м, обнаруженное в лесном массиве. «Сооружение находилось в полуразрушенном состоянии: кровля и двери отсутствовали, кирпичная кладка на фасаде частично выпала, внутреннее помещение было захламлено осыпавшимися строительными элементами и мусором, при этом строение не числилось на государственном кадастровом учете, документация на него отсутствовала», — рассказал начальник инспекции Иван Бобров, которого цитирует пресс-служба. По его словам, в связи с отсутствием правовых оснований к размещению, крайне ветхим состоянием и риском обрушения объект подлежал демонтажу. В настоящее время аварийная постройка полностью демонтирована, а зеленая зона расчищена от строительного мусора и приведена в порядок.