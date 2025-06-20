Народные приметы на 21 июня 2025 года: что нельзя делать в Фёдоров день

умыться родниковой или колодезной водой — это принесёт здоровье и очищение;заняться уборкой в доме, особенно вблизи источников воды;навести порядок в колодцах и колодцах на участке — это к благополучию и изобилию;посвятить время отдыху на природе, особенно у воды;загадать желание на восходе солнца — оно обязательно сбудется;собирать лекарственные растения — они обладают особыми целебными свойствами именно в день солнцестояния.