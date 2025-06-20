Народные приметы на 21 июня 2025 года: что нельзя делать в Фёдоров день

Какой сегодня день по народному календарю.
21 июня в народном календаре — день Фёдора Колодезника. На Руси почитали святого Феодора и связывали этот день с водой и источниками. Считалось, что Фёдор управляет чистыми колодцами, родниками и подземными водами. Именно поэтому этот день был особенно важным для тех, кто заботился о водоснабжении и чистоте воды.
Кроме того, 21 июня — день летнего солнцестояния. Это одно из ключевых астрономических событий года: самый длинный день и самая короткая ночь. Он символизировал расцвет природы, силу солнца и плодородие. В древности к этому дню приурочивали обряды, направленные на защиту урожая и дома от нечистых сил.
Чем он примечателен?
Этот день был связан с уважительным отношением к воде. Люди верили, что вода в этот день обладает особой силой: ею умывались, чтобы избавиться от болезней, и использовали для ритуального очищения жилища. Считалось, что родники и колодцы в день Фёдора «оживают» и требуют внимания.
Также день считался переломным моментом в природе. После 21 июня солнце «поворачивает на зиму», дни начинают убывать. Поэтому к этому дню относились с лёгкой грустью, но и с благодарностью — за свет, тепло и начало плодородного лета.
Что делали на Руси в этот день?
На Руси 21 июня было принято:
очищать и обустраивать колодцы, источники, родники;совершать водные обряды: умываться, окроплять дом и скотину чистой водой;устраивать праздники в честь солнца и воды;варить лечебные травы — считалось, что они набирают особую силу именно в день солнцестояния;наблюдать за поведением воды и солнца — это помогало предсказывать погоду и урожай.
Что рекомендуется делать в этот день?
Согласно народным верованиям, 21 июня рекомендуется:
умыться родниковой или колодезной водой — это принесёт здоровье и очищение;заняться уборкой в доме, особенно вблизи источников воды;навести порядок в колодцах и колодцах на участке — это к благополучию и изобилию;посвятить время отдыху на природе, особенно у воды;загадать желание на восходе солнца — оно обязательно сбудется;собирать лекарственные растения — они обладают особыми целебными свойствами именно в день солнцестояния.
Чего не стоит делать в этот день, 21 июня?
Существовали и запреты, которые старались соблюдать:
нельзя ссориться и поднимать голос — это отгоняет удачу;не стоит осквернять источники воды: купаться в грязной одежде, мусорить у рек и колодцев;запрещено выливать грязную воду на улицу — можно навлечь беду;нельзя работать в поле или начинать строительство — усилия будут напрасными;не рекомендуется стирать и мыть голову — можно «смыть» удачу;не стоит брать и давать в долг — деньги не вернутся, а удача уйдёт.
Приметы погоды на 21 июня.
Этот день также был важен для наблюдения за природой. Считалось, что погодные приметы 21 июня дают подсказки о будущем лете и даже зиме:
если день ясный и солнечный — лето будет тёплым и урожайным;дождь с утра — к затяжной сырой погоде;туман на восходе солнца — к обильной росе и хорошему урожаю;сильная роса утром — к тёплой и ясной погоде в ближайшие дни;если вечером появляются комары — жди хорошей погоды на завтра.
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