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Турист из Ростовской области скончался на Эльбрусе

Смерть на высоте 5100 метров: тело туриста из Ростовской области эвакуировали с Эльбруса.

Источник: Комсомольская правда

20 июня 2025 года на склонах Эльбруса произошла трагедия. На высоте 5100 метров участники другой альпинистской группы обнаружили тело 35-летнего туриста из Ростовской области, не подававшего признаков жизни. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республики.

Как установили спасатели, мужчина совершал восхождение в одиночку. К 20:00 того же дня операция по эвакуации тела была завершена. В сложной высокогорной операции участвовали: восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, две единицы специальной техники.

Тело погибшего передано следственно-оперативной группе для установления точной причины смерти.

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