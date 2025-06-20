Турист из Ростовской области скончался на Эльбрусе

20 июня 2025 года на склонах Эльбруса произошла трагедия. На высоте 5100 метров участники другой альпинистской группы обнаружили тело 35-летнего туриста из Ростовской области, не подававшего признаков жизни. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской Республики.