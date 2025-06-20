«В этом смысле вся Украина наша»: Путин ответил на вопрос, куда войска России могут дойти

Путин добавил, что Россия признает стремление части украинцев к независимости и суверенитету. Он подчеркнул, что Москва учитывает текущие реалии и не оспаривает право Украины на самостоятельность. Президент также отметил, что исторически Россия и Украина связаны глубокими узами, но действия российской стороны учитывают сложившуюся ситуацию.