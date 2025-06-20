«В этом смысле вся Украина наша»: Путин ответил на вопрос, куда войска России могут дойти

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России Владимир Путин высказался о ситуации на Украине и ответил на вопрос о целях российской армии.
Журналист Надим Котеич поинтересовался, куда могут дойти российские войска, учитывая, что они продвигаются за пределы четырех российских регионов.
«Какой конечный итог вы видите? Куда может дойти ваша армия?»- спросил Путина Котеич.
Президент пояснил, что считает русский и украинский народы единым целым. По его словам, в этом смысле вся территория Украины близка России.
«Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом, в этом смысле вся Украина наша», — отметил российский лидер.
Путин добавил, что Россия признает стремление части украинцев к независимости и суверенитету. Он подчеркнул, что Москва учитывает текущие реалии и не оспаривает право Украины на самостоятельность. Президент также отметил, что исторически Россия и Украина связаны глубокими узами, но действия российской стороны учитывают сложившуюся ситуацию.
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Сайт KP.RU публикует полную стенограмму речи Владимира Путина на ПМЭФ-2025 20 июня 2025 года.