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Путин провел встречу с заместителем премьера Госсовета КНР Сюэсяном

По завершении пленарной сессии ПМЭФ Владимир Путин провел встречу с заместителем премьера Госсовета КНР, Дин Сюэсяном.

По завершении пленарной сессии ПМЭФ Владимир Путин провел встречу с заместителем премьера Госсовета КНР, Дин Сюэсяном.

Президент подчеркнул, что российско-китайские связи демонстрируют стабильный и последовательный рост во всех сферах сотрудничества, выступая важным элементом мировой стабильности.

Дин Сюэсян, высокопоставленный китайский политик и член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, является ключевой фигурой в китайском правительстве. Он занимает пост сопредседателя в двух межправительственных комиссиях между Россией и Китаем, курирующих инвестиционное и энергетическое направления.

В текущем году вице-премьер Госсовета КНР вошел в число иностранных участников Петербургского международного экономического форума, где также принял участие в ключевой сессии.

ПМЭФ, запланированный на 18−21 июня, в 2025 году пройдет под девизом «Общие ценности как фундамент для развития в многополярном мире».