Путин провел встречу с заместителем премьера Госсовета КНР Сюэсяном

Дин Сюэсян, высокопоставленный китайский политик и член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, является ключевой фигурой в китайском правительстве. Он занимает пост сопредседателя в двух межправительственных комиссиях между Россией и Китаем, курирующих инвестиционное и энергетическое направления.