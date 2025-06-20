Путин провел встречу с заместителем премьера Госсовета КНР Сюэсяном

По завершении пленарной сессии ПМЭФ Владимир Путин провел встречу с заместителем премьера Госсовета КНР, Дин Сюэсяном.
Президент подчеркнул, что российско-китайские связи демонстрируют стабильный и последовательный рост во всех сферах сотрудничества, выступая важным элементом мировой стабильности.
Дин Сюэсян, высокопоставленный китайский политик и член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, является ключевой фигурой в китайском правительстве. Он занимает пост сопредседателя в двух межправительственных комиссиях между Россией и Китаем, курирующих инвестиционное и энергетическое направления.
В текущем году вице-премьер Госсовета КНР вошел в число иностранных участников Петербургского международного экономического форума, где также принял участие в ключевой сессии.
ПМЭФ, запланированный на 18−21 июня, в 2025 году пройдет под девизом «Общие ценности как фундамент для развития в многополярном мире».