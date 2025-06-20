От бойцов СВО до врачей: как россияне трактуют понятие героизма

Исследование выявило различия в восприятии героизма у разных поколений. Молодежь видит героизм в гуманистическом ключе, а старшее поколение связывает его с воинскими подвигами, памятуя о войне и послевоенных годах. Для россиян героизм — это не только подвиги на поле боя, но и умелое управление страной, защита ее интересов на мировой арене. Среди часто упоминаемых героев оказался президент Владимир Путин.