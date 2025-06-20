От бойцов СВО до врачей: как россияне трактуют понятие героизма

Общество «Знание» совместно с ВЦИОМ в мае 2025 года изучило, как россияне понимают героизм. Опрос показал, что главными героями в глазах граждан стали участники специальной военной операции. При этом 94% россиян считают, что героизм присущ не только военным, но и врачам, учителям, спасателям. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме рассказал генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.
Исследование выявило различия в восприятии героизма у разных поколений. Молодежь видит героизм в гуманистическом ключе, а старшее поколение связывает его с воинскими подвигами, памятуя о войне и послевоенных годах. Для россиян героизм — это не только подвиги на поле боя, но и умелое управление страной, защита ее интересов на мировой арене. Среди часто упоминаемых героев оказался президент Владимир Путин.
Опрос показал, что 87% россиян готовы служить Родине в случае угрозы. Мужчины готовы участвовать в боевых действиях, оказывать профессиональную помощь или заниматься волонтерством. Женщины чаще выбирают гуманитарные миссии. Особую активность проявляет поколение Z (родившиеся после 2001 года): 92% из них готовы помогать стране, а 65% хотели бы стать волонтерами.
Максим Древаль отметил, что в России героизм воспринимается как реальное служение стране в разных формах. Несмотря на попытки Запада подорвать традиционные ценности, россияне остаются сплоченными и понимают суть героизма. Общество «Знание» продолжает просветительскую работу, привлекая к марафонам «Знание. Первые» военных, участников СВО, государственных деятелей, врачей, ученых и спортсменов. Также в рамках проекта «Знание. Герои» регулярно проходят встречи молодежи с Героями России, и эта работа будет продолжена.