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Журналист Кутейш сделал селфи с Путиным и другими спикерами ПМЭФ

Пленарная сессия ПМЭФ с участием Владимира Путина продлилась четыре часа.

Источник: Аргументы и факты

Модератор пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), журналист Надим Кутейш сделал совместную фотографию с Владимиром Путиным и другими спикерами после мероприятия.

Соответствующий снимок показал журналист Павел Зарубин в Telegram. Кроме Надима Кутейша и Владимира Путина на фотографии видны президент Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна Насер бен Хамад аль Халифа, вице-премьер Госсовета Китая Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле.

Напомним, ПМЭФ проходит 18−21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Основная тема мероприятия в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Сегодня, 20 числа, на ПМЭФ выступил Владимир Путин.

Как сообщалось, пленарная сессия с участием президента РФ продлилась четыре часа, побив рекорд по длительности за последние три года.