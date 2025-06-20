Журналист Кутейш сделал селфи с Путиным и другими спикерами ПМЭФ

Модератор пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), журналист Надим Кутейш сделал совместную фотографию с Владимиром Путиным и другими спикерами после мероприятия.
Соответствующий снимок показал журналист Павел Зарубин в Telegram. Кроме Надима Кутейша и Владимира Путина на фотографии видны президент Индонезии Прабово Субианто, сын короля Бахрейна Насер бен Хамад аль Халифа, вице-премьер Госсовета Китая Дин Сюэсян и вице-президент ЮАР Пол Машатиле.
Напомним, ПМЭФ проходит 18−21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Основная тема мероприятия в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Сегодня, 20 числа, на ПМЭФ выступил Владимир Путин.
Как сообщалось, пленарная сессия с участием президента РФ продлилась четыре часа, побив рекорд по длительности за последние три года.