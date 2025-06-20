В МВД опровергли информацию об утечке 16 миллиардов паролей

Министерство внутренних дел РФ опровергло информацию о крупнейшей утечке 16 миллиардов паролей, назвав её недостоверной. Об этом заявили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
«Это не новая масштабная утечка. Обнаруженные данные — это большой архив, собранный за многие годы различными вредоносными программами, так называемыми ворами паролей», — пояснили в управлении.
В ведомстве уточнили, что в этом «огромном наборе очень много повторяющейся информации, устаревших паролей и данных, которые уже были скомпрометированы ранее». В МВД подчеркнули, что это не результат единого свежего взлома какого-то гигантского хранилища.
Напомним, накануне издание Forbes заявило о самой масштабной утечке данных в истории — более 16 миллиардов учётных записей пользователей интернета, включая пароли, якобы оказались в открытом доступе.