Роскомнадзор предупредил о штрафах за старую рекламу в Instagram*

Реклама, опубликованная на запрещенных в России ресурсах, в том числе в социальных сетях Instagram* и Facebook*, должна быть удалена до сентября текущего года, в противном случае за ее распространение будет грозить ответственность. Об этом в пятницу, 20 июня, сообщил заместитель главы Роскомнадзора Владимир Логунов в ходе Петербургского международного экономического форума.