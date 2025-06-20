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Роскомнадзор предупредил о штрафах за старую рекламу в Instagram*

Реклама, опубликованная на запрещенных в России ресурсах, в том числе в социальных сетях Instagram* и Facebook*, должна быть удалена до сентября текущего года, в противном случае за ее распространение будет грозить ответственность. Об этом в пятницу, 20 июня, сообщил заместитель главы Роскомнадзора Владимир Логунов в ходе Петербургского международного экономического форума.

Реклама, опубликованная на запрещенных в России ресурсах, в том числе в социальных сетях Instagram* и Facebook*, должна быть удалена до сентября текущего года, в противном случае за ее распространение будет грозить ответственность. Об этом в пятницу, 20 июня, сообщил заместитель главы Роскомнадзора Владимир Логунов в ходе Петербургского международного экономического форума.

По словам представителя ведомства, помеченные соответствующей рекламной маркировкой публикации необходимо удалить. Он отметил, что при отсутствии такой плашки будет грозить другой штраф — за немаркировку.

— Если эта интеграция 1 сентября сохраняется, то мы начинаем отчет с 1 сентября и дальше, — передает слова Логунова РБК.

Депутат Государственной думы Антон Немкин также рассказал, что власти ужесточат наказание за рекламу в Instagram*, а также начнут контролировать рекламу «по бартеру» в мессенджере Telegram.

Адвокат Алексей Лунев разъяснил, как блогеры будут работать при запрете рекламы в Instagram*.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.