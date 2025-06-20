Россиянам раскрыли стоимость месячного отдыха в популярных курортных странах

По словам экспертов, за границей на популярных для россиян направлениях их ждут опасности. В частности, в Турции произошла вспышка вируса Коксаки, на пляжах Кемера встречаются опасные медузы, а в Анталье у берегов Коньяалты заметили двухметровых акул. Отечественным туристам рекомендовали поехать на Алтай, в Краснодарский край и в Крым.