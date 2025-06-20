Россиянам раскрыли стоимость месячного отдыха в популярных курортных странах

Отдых на двух человек в Таиланде длительностью 28 дней обойдется россиянам в 193 тысячи рублей вместе с перелетом. При такой стоимости туристов поселят в четырехзвездочном отеле. Об этом в пятницу, 20 июня, сообщили в пресс-службе Ассоциации туристических операторов России (АТОР).
Поездка во Вьетнам в аналогичных условиях на 24 дня будет стоить 195 тысяч рублей, а в Индонезию можно съездить на 28 дней за 258 тысяч рублей.
В этой стране (Таиланде — прим. «ВМ») развитая инфраструктура, приемлемые цены и самый продолжительный из азиатских стран срок безвиза для россиян — 60 дней (возможно продлить еще на 30 дней). И сроки безвиза для россиян корректироваться в обозримом будущем не будут, передает сайт ассоциации.
По словам экспертов, за границей на популярных для россиян направлениях их ждут опасности. В частности, в Турции произошла вспышка вируса Коксаки, на пляжах Кемера встречаются опасные медузы, а в Анталье у берегов Коньяалты заметили двухметровых акул. Отечественным туристам рекомендовали поехать на Алтай, в Краснодарский край и в Крым.