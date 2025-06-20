Во Владикавказе полуторагодовалая девочка выжила после падения с 12 этажа

Во Владикавказе произошло настоящее чудо — полуторагодовалая девочка выжила после падения с 12 этажа. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Северный Кавказ. Трагедия случилась 23 мая на улице Касаева, когда малышка, забравшись на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна.