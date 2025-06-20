Во Владикавказе полуторагодовалая девочка выжила после падения с 12 этажа

Во Владикавказе произошло настоящее чудо — полуторагодовалая девочка выжила после падения с 12 этажа. Об этом сообщили наши коллеги из КП-Северный Кавказ. Трагедия случилась 23 мая на улице Касаева, когда малышка, забравшись на подоконник, облокотилась на москитную сетку и выпала из окна.
Поступив в больницу в крайне тяжелом состоянии с многочисленными переломами, черепно-мозговой травмой и повреждениями внутренних органов, ребенок имел минимальные шансы на выживание. Однако врачи не сдавались. Две недели интенсивной терапии дали результат — 2 июня состояние девочки стабилизировалось.
— Благодаря проводимому лечению наблюдалась значительная положительная динамика, и пациентку перевели в нейрохирургическое отделение, — сообщил министр здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев.
Как выяснилось позже, хирургическое вмешательство потребовалось только для репозиции сломанных конечностей. При переломах основания черепа и глазниц, а также контузионных очагах в лобных долях мозга врачи смогли обойтись интенсивной терапией без операций.
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