Глава МИД Ирана Арагчи отверг любые переговоры до прекращения атак

Иран отказывается от переговоров с любой стороной, пока Израиль продолжает свои атаки. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи по итогам встречи в Женеве.
Глава иранской дипломатии отметил, что Тегеран сохраняет за собой право на самооборону и будет его реализовывать.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что конфликт с Израилем может завершиться только после прекращения атак со стороны Тель-Авива. В своем сообщении в социальных сетях он подчеркнул, что Иран стремится к миру и стабильности. По его словам, единственный путь к прекращению конфликта — это полная остановка военных действий Израиля без каких-либо условий.
Напомним, что в ночь на 13 июня, Израиль начал военную операцию против Ирана, назвав её «Восстающий лев». Позже ЦАХАЛ нанес удары по иранской территории. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объяснил, что это стало ответом на ядерную угрозу со стороны Тегерана. В результате атаки погибли высокопоставленные иранские военные и ученые, работавшие над ядерной программой.