Глава МИД Ирана Арагчи отверг любые переговоры до прекращения атак

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что конфликт с Израилем может завершиться только после прекращения атак со стороны Тель-Авива. В своем сообщении в социальных сетях он подчеркнул, что Иран стремится к миру и стабильности. По его словам, единственный путь к прекращению конфликта — это полная остановка военных действий Израиля без каких-либо условий.