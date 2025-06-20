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Башкирское Минземимущество незаконно предоставило гражданину 23 гектара земли

Минземимущество Башкирии незаконно выдало участок земли.

Источник: Комсомольская правда

В Шаранском районе Башкирии по иску прокуратуры суд признал недействительной сделку по аренде сельхозугодий площадью более 23 гектаров. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

Проверка показала, что в июле 2022 года местный житель получил участок от Министерства земельных и имущественных отношений региона без проведения торгов, что нарушает установленный законом лимит в 2,5 гектара для личного подсобного хозяйства.

Надзорное ведомство через суд потребовало расторгнуть договор аренды и вернуть землю государству. Инстанция полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры.

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