Башкирское Минземимущество незаконно предоставило гражданину 23 гектара земли

В Шаранском районе Башкирии по иску прокуратуры суд признал недействительной сделку по аренде сельхозугодий площадью более 23 гектаров. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
Проверка показала, что в июле 2022 года местный житель получил участок от Министерства земельных и имущественных отношений региона без проведения торгов, что нарушает установленный законом лимит в 2,5 гектара для личного подсобного хозяйства.
Надзорное ведомство через суд потребовало расторгнуть договор аренды и вернуть землю государству. Инстанция полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры.
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