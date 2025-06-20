Первый в России дорожный каток-беспилотник будет запущен на трассе М-12 «Восток»

Соглашение, подписанное ГК «Нацпроектстрой» и АО «ГЛОНАСС» на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме, открывает новую страницу в сфере дорожного строительства. Впервые в России на трассе М-12 «Восток» будут проведены испытания беспилотной строительной техники. Тестовый запуск начнут с дорожного катка. Если испытания пройдут успешно, беспилотные технологии будут внедряться и на других строительных машинах.
Соглашение о сотрудничестве на полях ПМЭФ-2025 подписали генеральный директор ГК «Нацпроектстрой» Алексей Крапивин и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.
«Нацпроектстрой активно внедряет передовые технологические решения на всех этапах жизненного цикла инфраструктурных объектов — от проектирования до эксплуатации. Мы участвуем в реализации ключевых транспортных проектов страны, включая трассы М-4, М-11 и М-12. Уверены, что применение систем автономного управления позволит повысить эффективность и сократить затраты при строительстве магистралей», — рассказал Алексей Крапивин.
В рамках соглашения трасса М-12, связывающая Москву с Казанью, станет испытательным полигоном для российской системы высокоточного автовождения, разработанной АО «ГЛОНАСС». Тестирование проведут на участке Дюртюли — Ачит, который прокладывают компании Нацпроектстроя. Каток, оснащенный системой беспилотного вождения, будет самостоятельно, без вмешательства человека, укладывать дорожное покрытие. На следующем этапе проекта технологии автовождения испытают на других типах дорожно-строительной техники.
«Совместный проект с Нацпроектстроем — первое в России применение автономных технологий для строительства дорог. Траекторное управление дорожно-строительной техникой с сантиметровой точностью достигается благодаря интеграции целого ряда российских технологий высокоточной навигации АО “ГЛОНАСС” и госкорпорации “Роскосмос”, созданию уникальных алгоритмов управления тяжелыми производственными машинами», — отметил Алексей Райкевич.
Он подчеркнул, что оснащение катков системой автономного вождения позволит повысить качество и точность выполнения всех технологических операций во время укладки дорожного полотна. Внедрение беспилотных технологий в дорожную отрасль будет способствовать выполнению задач национальных проектов по развитию транспортной инфраструктуры.
Нацпроектстрой и АО «ГЛОНАСС» также собираются совместно разработать стандарты и регламенты, которые будут обеспечивать безопасность при использовании беспилотной техники в дорожном строительстве.