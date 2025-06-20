Первый в России дорожный каток-беспилотник будет запущен на трассе М-12 «Восток»

Соглашение, подписанное ГК «Нацпроектстрой» и АО «ГЛОНАСС» на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме, открывает новую страницу в сфере дорожного строительства. Впервые в России на трассе М-12 «Восток» будут проведены испытания беспилотной строительной техники. Тестовый запуск начнут с дорожного катка. Если испытания пройдут успешно, беспилотные технологии будут внедряться и на других строительных машинах.