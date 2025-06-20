«Центр — весь мир»: министр обороны Италии усомнился в смысле существования НАТО

По словам главы ведомства, в предыдущие периоды центром мирового посредничества были США и Европа, однако сейчас происходит кардинальное смещение и распределение полюсов силы. Он отметил, что военный блок изначально был сформирован для обеспечения взаимной обороны государств-участников, но в нынешних реалиях важно пересмотреть устаревшие представления.