«Центр — весь мир»: министр обороны Италии усомнился в смысле существования НАТО

НАТО рискует полностью лишиться смысла своего существования, если не сможет выстроить взаимоотношения со странами глобального Юга. Об этом в пятницу, 20 июня, заявил руководитель Министерства обороны Италии Гуидо Крозетто.
По словам главы ведомства, в предыдущие периоды центром мирового посредничества были США и Европа, однако сейчас происходит кардинальное смещение и распределение полюсов силы. Он отметил, что военный блок изначально был сформирован для обеспечения взаимной обороны государств-участников, но в нынешних реалиях важно пересмотреть устаревшие представления.
— Когда-то центром мира был Атлантический океан, теперь это весь мир, — передает слова Крозетто Fatto Quotidiano.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны могли бы объединиться с Индией и другими государствами Азии в единую, «третью по уровню роста» коалицию для дальнейшего сотрудничества в сферах торговли и безопасности.
Глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в то же время отметила, что Макрон ведет себя неопределенно в вопросах международных отношений, что похоже на подготовку к войне.