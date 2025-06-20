Вице-премьер КНР Сюэсян: Китай и РФ укрепляют сотрудничество на фоне перемен

Китай и Россия укрепляют сотрудничество в условиях стремительных глобальных перемен. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«На фоне стремительных перемен в международной обстановке Китай и Россия неизменно укрепляют всеобъемлющее стратегическое взаимодействие, политическое взаимное доверие и двухстороннее сотрудничество, наращивают сферы общих интересов, отстаивают международную справедливость», — подчеркнул он.
Недавно Владимир Путин сообщил, товарооборот между Россией и Китаев вырос до 245 миллиардов долларов, что на 7% больше, чем в прошлом году.
Ранее стало известно, что после пленарного заседания ПМЭФ Путин встретился с заместителем премьера КНР Дин Сюэсяном. Президент России заявил о готовности посетить Китай. Он намерен участвовать в саммите ШОС и присутствовать на торжествах по случаю окончания Второй мировой войны.
Сайт KP.RU публикует полную стенограмму речи Владимира Путина на ПМЭФ-2025 20 июня 2025 года.