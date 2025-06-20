Как Россия борется с бедностью: её уровень упал почти до 7%

Также президент РФ Владимир Путин также выступил на форуме. Он сообщил, что уровень безработицы среди молодежи в России остается одним из самых низких в мире и составляет всего 7%. Для сравнения, во Франции этот показатель достигает 16%. Глава государства отметил, что страна движется в правильном направлении и успешно решает эту проблему.