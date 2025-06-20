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Как Россия борется с бедностью: её уровень упал почти до 7%

Глава Минтруда Котяков: В России хорошие темпы снижения бедности.

Источник: Комсомольская правда

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал о достижениях страны в борьбе с бедностью. Он отметил, что уровень бедности в России по итогам 2024 года снизился до 7,2%.

Министр подчеркнул, что темпы сокращения этого показателя в стране остаются высокими. Котяков добавил, что борьба с бедностью является важной задачей для всех государств, и Россия намерена сохранить набранный темп.

Также президент РФ Владимир Путин также выступил на форуме. Он сообщил, что уровень безработицы среди молодежи в России остается одним из самых низких в мире и составляет всего 7%. Для сравнения, во Франции этот показатель достигает 16%. Глава государства отметил, что страна движется в правильном направлении и успешно решает эту проблему.

Кроме того, Путин подчеркнул, что общий уровень безработицы в России находится на рекордно низкой отметке — 2,3%. Он добавил, что для дальнейшего роста экономики необходимо развивать модель высоких зарплат, которая основана на повышении качества рабочих мест.

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