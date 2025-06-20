В МВД опровергли данные об утечке миллиардов паролей

В Министерстве внутренних дел опровергли сообщения о беспрецедентной утечке 16 миллиардов паролей. Представители ведомства подчеркнули, что в «обширном массиве данных» содержится значительное количество дублирующейся информации, устаревших паролей и сведений, ранее уже попадавших в сеть. Таким образом, речь не идет о новой, масштабной утечке конфиденциальных данных, заявили в МВД.
Эксперты утверждают, что значительный объем представленной информации ранее не был доступен широкой публике. Речь идет не о переработке известных баз данных, а о принципиально свежих наборах сведений. В перечне фигурируют данные аккаунтов пользователей, зарегистрированных в соцсетях, на корпоративных ресурсах и девелоперских платформах.
Как сообщает РБК, утечка содержит типичную для хакерских атак структуру: веб-адрес, сопровождаемый логином и паролем. В ряде случаев прилагаются cookie-файлы, авторизационные ключи и прочие метаданные, упрощающие автоматизированный доступ к учетным записям.