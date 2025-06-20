В МВД опровергли данные об утечке миллиардов паролей

В Министерстве внутренних дел опровергли сообщения о беспрецедентной утечке 16 миллиардов паролей. Представители ведомства подчеркнули, что в «обширном массиве данных» содержится значительное количество дублирующейся информации, устаревших паролей и сведений, ранее уже попадавших в сеть. Таким образом, речь не идет о новой, масштабной утечке конфиденциальных данных, заявили в МВД.