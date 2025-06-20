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Путин заявил, что Россия готова продолжать сотрудничество с ОПЕК в будущем

Путин пригласил генсека ОПЕК на Энергетическую неделю в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Россия намерена продолжать тесное сотрудничество с ОПЕК в будущем, сообщил президент РФ Владимир Путин. Он также пригласил генерального секретаря организации на Энергетическую неделю в Москве.

Президент поддержал прогноз ОПЕК, согласно которому мировой спрос на нефть останется высоким — около 105 миллионов баррелей в сутки.

«Хочу отметить, что у нас с ОПЕК сложились очень не просто добрые, а деловые отношения. Мы работаем вместе и в этой связи хотел бы особо обратить внимание на деполитизированный характер деятельности ОПЕК, которая направлена не только на обеспечение интересов производителей энергоресурсов, но и на обеспечение устойчивости мировых энергетических рынков в целом», — подчеркнул Путин на встрече с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом.

Ранее российский лидер отметил, что Россия строго соблюдает обязательства в рамках соглашения ОПЕК+. Такое заявление он сделал на пленарном заседании ПМЭФ.

По его мнению, ряд стран, включая государства Персидского залива, могли бы увеличить добычу и экспорт нефти. Однако сейчас, как подчеркнул президент, это нецелесообразно. Он также отметил, что некоторые страны ОПЕК постепенно наращивают объемы добычи.

Сайт KP.RU публикует полную стенограмму речи Владимира Путина на ПМЭФ-2025 20 июня 2025 года.