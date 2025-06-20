Путин заявил, что Россия готова продолжать сотрудничество с ОПЕК в будущем

«Хочу отметить, что у нас с ОПЕК сложились очень не просто добрые, а деловые отношения. Мы работаем вместе и в этой связи хотел бы особо обратить внимание на деполитизированный характер деятельности ОПЕК, которая направлена не только на обеспечение интересов производителей энергоресурсов, но и на обеспечение устойчивости мировых энергетических рынков в целом», — подчеркнул Путин на встрече с генеральным секретарем ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом.