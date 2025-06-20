Врач Никитина оценила идею Чуйченко об обязательной медиации при разводах

Государство не должно вмешиваться в личную жизнь граждан и каким-либо способом принуждать их «делить постель» на законодательном уровне. Об этом в пятницу, 20 июня, заявила семейный психотерапевт Лариса Никитина.
Глава Министерства юстиции России Константин Чуйченко выразил мнение, что парам, которые хотят расторгнуть брак, необходимо «вправлять мозги», обязав проходить медиацию.
По словам эксперта, подобные предложения могут вылиться в очередной «перегиб», который не поможет добиться изначальной цели. Она отдельно обратила внимание и на другую проблему: в России сильно не хватает квалифицированных медиаторов.
— Брак — дело добровольное, как и развод… Люди должны сами хотеть сохранить семью, и тогда помощь со стороны хорошего медиатора будет уместной, — передает слова Никитиной «Ридус».
Депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов в свою очередь заявил, что ежедневное отключение интернета в период с 23:00 до 02:00 в качестве акта «цифрового воздержания» может помочь стимулировать рождаемость.