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Главы Минэнерго РФ и Турции обсудили влияние региональных событий на энергетику

Министр энергетики России Цивилев подчеркнул, что РФ обладает более чем 70% энергетических технологий.

Источник: Комсомольская правда

Министры энергетики России и Турции, Сергей Цивилев и Алпарслан Байрактар, на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудили влияние региональных событий на энергетические рынки и безопасность поставок энергоресурсов, говорится в сообщении Минэнерго России.

«Министры обсудили вопросы обеспечения технологического суверенитета в топливно-энергетическом комплексе, а также влияние региональных событий на энергетические рынки и безопасность поставок энергоресурсов», — указано в сообщении.

Цивилев подчеркнул, что Россия обладает более чем 70% энергетических технологий, наша цель — довести этот показатель до 100%. Байрактар акцентировал внимание на значимости подготовки высококвалифицированных инженерных кадров для энергетической отрасли.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия намерена продолжать тесное сотрудничество с ОПЕК в будущем. Он также пригласил генерального секретаря организации на Энергетическую неделю в Москве.

Сайт KP.RU публикует полную стенограмму речи Владимира Путина на ПМЭФ-2025 20 июня 2025 года.